ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışı yapılacak gayrimenkul İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Polat Celil Ağa İş Hanı Bağımsız Bölüm No: 19 adresindedir.

2- Gayrimenkul Şişli Tapu Müdürlüğünde; Mecidiyeköy Mahallesi, 2013 ada, 86 parsel 2119,67 metrekare yüzölçümlü , 288000 / 3800 arsa paylı , 19 bağımsız numaralı BÜRO Nitelikli olarak kayıtlıdır.

3- Satışa çıkartılan gayrimenkule 8.500.000,00 T.L. (Sekiz milyon beşyüz bin Türk Lirası) (%20 KDV hariç) rayiç değer biçilmiştir.

4- Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden ( %7,5 nispetinde) 637.500,00 T.L. ( Altıyüzotuzyedibin Beşyüz Türk Lirası) teminat alınması gerekmektedir. Teminat , para, banka teminat mektubu, sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi, Hazine Tahvil ve Bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller " bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek" kabul edilecektir. 5-Gayrimenkulün birinci artırması 26.09.2024 tarihinde saat 14.00'da açık artırma sureti ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü / Satış Komisyonu Başkanlığınca (Adres: Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih / İSTANBUL) yapılacaktır.

6- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

7- Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat öncesi 10.00'a kadar komisyonunun toplandığı vergi dairesi veznesine yatırılır (Alacaklı Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğünün emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise, satış tarihinin bir gün öncesi saat 16.00'a kadar Zincirlikuyu Vergi Dairesine teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü / Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edecektir. Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise; bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra aynı mahalde 03/10/2024 tarih saat 14.00'de tekrar artırmaya çıkartılacaktır.

9- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak isteyenler 0212 3145726 Dahili 5726 telefon numarasından Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden bilgi edinilebilir.

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