T.C.

ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- Asırlık Zile Panayırı, Fuar Alanı ve Lunapark Yeri (8.000 m2) 01.10.2026-20.10.2026 tarihleri arasında olmak üzere 20 günlük süre ile Belediyemize mülkiyetinde bulunan ve aşağıda bilgileri verilen diğer muhtelif işyeri vasıflı taşınmazlar 3 yıllığına; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile kiralanacaktır.

2- İhaleler, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Sıra No Ada Parsel Cinsi – İşyeri No Alanı

(m2) Muhammen

Bedel (3 Yıllık) Geçici Teminat İhale

Tarihi Saati 1 - - Panayır, Fuar ve Lunapark Alanı 8.000 5.000.000,00 TL.

(20 Günlük) 150.000,00 TL. 10.08.2026 10.00 2 520 1 Gaydaroğlu Konağı 183,25 360.000,00 TL. 10.800,00 TL. 10.08.2026 10.05 3 531 1 Köylü Pazarı 6 Nolu Dükkan 10,83 97.500,00 TL. 2.925,00 TL. 10.08.2026 10.10 4 531 1 Köylü Pazarı 7 Nolu Dükkan 10,83 97.500,00 TL. 2.925,00 TL. 10.08.2026 10.15 5 531 1 Köylü Pazarı 8 Nolu Dükkan 10,83 97.500,00 TL. 2.925,00 TL. 10.08.2026 10.20 6 531 1 Köylü Pazarı 9 Nolu Dükkan 10,83 97.500,00 TL. 2.925,00 TL. 10.08.2026 10.25



3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER:

a) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz.

b) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti.

c) Gerçek veya tüzel kişiler için Noterden İmza beyannamesi.

d) Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi, tüzel kişi ise meslek odalarından oda kayıt sicil belgesi, dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarınca alınmış karar örnekleri.

e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden tasdikli vekaletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri.

f) Belediyemizden borcu yoktur belgesi.

g) Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler;

1) Dönme dolap, Gondol, Çarpışan araba, Trambolin, Balerina (Etek) Kanguru, Tren (Küçük Çocuklar için), Sekolin (Çocuk salıncağı), Atlıkarınca ve Şişme oyun grubu vb. cinsi eğlence aletlerini ve 4000 m2 kapalı alan (Çelik Konstrüksiyon Çadır) kendi malı veya Noter onaylı kira sözleşmesi (Panayır süresi kadar).

2) Ortak girişimlerde yalnızca bir ortağın bu belgeye sahip olması yeterlidir.

4- İşyeri kiralama ihalesinin geçici teminatı, muhammen bedelin % 3 (yüzde üçü) oranındadır.

5- Panayır Kiralama Bedeli peşin olup, diğer işyerlerinin kiralama bedelleri yıllık 2 taksitte alınacaktır. İhale bedelini gününde ödemeyen ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici teminatı belediyemiz adına gelir olarak kaydedilir.

6- İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, bir önceki yıla ait Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir.

7- İhale işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler alıcıya aittir.

8- Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İsteklilerin, ihaleye ilişkin tüm dökümanı Zile Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden görebilirler ve bedelsiz olarak temin edebilir.

#ilangovtr Basın no ILN02516927