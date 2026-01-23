ZEYTİNBURNU İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuzca düzenlenen bildirim yazımız, muhatabın adresinden ayrılması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen güncel adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özeti belirtilen hususlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

Sayın Amıra MANNAI EP BEN JALEL,

Adınıza kayıtlı 900233005988307 mikroçip numaralı kedinizin sokakta bulunduğu beyan edilerek, İlçe Müdürlüğümüze getirildiği tespit edilmiştir. İşbu ilanın tebliğinden itibaren 72 (yetmiş iki) saat içerisinde kedinizi Müdürlüğümüzden teslim almanız gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde hayvanın teslim alınmaması hâlinde, ilgili mevzuat kapsamında “ev hayvanını terk etme” fiilinin gerçekleştiği kabul edilecek olup, hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02387067