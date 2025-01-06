ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu: Otobüs Satışı.

İhale Tarih ve Saati: 16.01.2025 - 10:30

İhalenin Yeri: Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü /Tel:0212 413 11 11

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri: 15.01.2025 - 16.00 Yazı İşleri Müdürlüğü

Sıra No Plaka Model ve Marka Cinsi Motor No ve Şase No Fiili Durum Bulunduğu Yer Tahmini Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati 1 34 Z 6367 1998 Model Mercedes -Benz 0403 Otobüs (Tek Katlı) EGM3405M0T000175 NMB61335513225106 Çalışır Zeytinburnu Belediyesi Atölye ve Garajları 400.000,00 TL 12.000,00 TL 16.01.2025 10:30

- İhale, muhammen bedel üzerinden arttırma suretiyle yapılacaktır.

- İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 500,00 TL bedelle Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. Bu kapsamda ihaleye katılmak isteyenlerin;

a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesinin,

b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin,

c. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,

d. Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerin,

e, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,

f, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat belgesinin,

g. Şartname bedelini yatırıldığına dair makbuz belgesinin,

h. Tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresini içeren belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

j. İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 15.01.2025 tarih ve saat:16:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

k. İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

t. Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02151325