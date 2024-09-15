ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI



ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



İhalenin Konusu: İlçemiz, Veliefendi Mahallesi, 1659 ada 56, 57, 58, 59 ve 60 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan Buz Pisti Spor Tesisinin 20 (yirmi) yıl süreyle intifa hakkı tesis edilmesi ve intifa hakkı bedeli karşılığı işletilmesi işi.



İhale Tarih ve Saati: 26/09/2024 – 10:30



İhalenin Yeri: Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’ un 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü



Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri: 25/09/2024 - 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

Yıllık muhammen bedel: 200.000,00 TL+KDV

Geçici teminat %3: 6.000,00 TL

İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 1.000,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI



İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.



1) GERÇEK KİŞİLER İÇİN:

a. T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan suretinin,

b. İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı suretinin,

c. Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,

d. İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesinin,

e. Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,

2) TÜZEL KİŞİLER İÇİN:

a. İsteklinin Türkiye’de yerleşik olması gerekmektedir.

b. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesinin,

c. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin,

d. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,

e. Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerin,

f. Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,

İbraz edilmesi zorunludur.



3) TÜM İSTEKLİLER İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR:

a. İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

b. İsteklilerin şartname bedelini yatırdığına dair makbuz vermeleri gerekmektedir.

c. İsteklilerin ihale tarihinden önceki en az 5 (beş) yıl içerisinde Türkiye’de buz sporları alanında birden fazla resmi uluslararası turnuva düzenlemiş olması gerekmektedir.

d. İsteklilerin buz sporlarında en az 5 (beş) yıl tecrübesi olmalı ve bu husus belgelendirilmelidir.

e. İstekliler, gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.

f. İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

g. Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip işi zamanında bitirmeyen, kira, ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri feshedilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.

h. İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 25.09.2024 tarih ve saat 16.00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

ı. İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

j. Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.



İlan olunur.

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