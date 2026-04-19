İLAN

T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/135 Esas

DAVALI : NEJDET DERNEK, T.C: 47920889872

DAVACI : ZEYNEP DERNEK, T.C. 50209507480

Davacı Zeynep Dernek tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamayan davalı Nejdet Dernek'e dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu ve duruşma gününün (28/04/2026 gün, saat: 10:20) ilanen tebliğine karar verilmekle,

HMK'nın 139. maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirmemeniz hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.05/03/2026

