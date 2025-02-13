ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/196 Esas

Davacı Dursun İPEK tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi) davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Sevde SÖYLER'in adresi tespit edilemediğinden Tebligat Kanunu madde 28'e göre iş bu ilanın yayımlandığı tarihten 1 hafta sonra dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptının Sevde SÖYLER'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve 24/04/2025 tarih ve 09.25'de yapılacak tahkikat duruşmasına "geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca tebligat gönderilmeyeceği, ve HMK m. 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği" ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02172706