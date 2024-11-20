ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/299-314 Esas Arasındaki Dosyalar

Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

S.

No Esas No Davacı Kurum Adı Davalının Adı ve Soyadı Davanın Nev'i Köy Ada No Parsel No İrtifakAlanı (m²) Pilon Yeri Kam. (m²) Duruşma Tarihi 1 2024/299 TEDAŞ Raziye TAŞ ve müşterekleri Kamulaştırma Taşgöze 152 19 301,05 - 10/01/2025 2 2024/300 TEDAŞ Nurali KAPLAN ve müşterekleri Kamulaştırma Taşgöze 152 20 300,19 - 10/01/2025 3 2024/301 TEDAŞ Nuri KAPLAN Kamulaştırma Taşgöze 152

152 22

39 261,56

719,42 -

10,58 10/01/2025 4 2024/302 TEDAŞ Ali Rıza KAPLAN Kamulaştırma Taşgöze 152

152 26

38 253,24

537,73 -

- 10/01/2025 5 2024/303 TEDAŞ Ahmet KAPLAN Kamulaştırma Taşgöze 152

152 27

36 247,16

842,61 -

- 10/01/2025 6 2024/304 TEDAŞ Şükrü KAPLAN ve müşterekleri Kamulaştırma Taşgöze 152 28 292,95 - 10/01/2025 7 2024/305 TEDAŞ Fazıl KAPLAN ve müşterekleri Kamulaştırma Taşgöze 152 29 227,28 - 10/01/2025 8 2024/306 TEDAŞ Haydar KAPLAN Kamulaştırma Taşgöze 152 37 389,13 - 10/01/2025 9 2024/307 TEDAŞ Şükrü KAPLAN ve müşterekleri Kamulaştırma Taşgöze 152 30 500,44 -

- 10/01/2025 10 2024/308 TEDAŞ Fazıl KAPLAN ve müşterekleri Kamulaştırma Taşgöze 152 35 608,61 - 10/01/2025 11 2024/309 TEDAŞ Cemal YILDIRIM ve müşterekleri Kamulaştırma Taşgöze 138 24 2522,51 10,58 10/01/2025 12 2024/310 TEDAŞ Vahide METİN ve müşterekleri Kamulaştırma Taşgöze 150 2 472,34 - 10/01/2025 13 2024/311 TEDAŞ Nurettin BERKURT ve müşterekleri Kamulaştırma Taşgöze 149 3 518,54 13,97 10/01/2025 14 2024/312 TEDAŞ Hikmet DUMAN Kamulaştırma Taşgöze 149 4 169,59 - 10/01/2025 15 2024/313 TEDAŞ Ali BOZKURT Kamulaştırma Taşgöze 149 10 1704,39 13,81 10/01/2025 16 2024/314 TEDAŞ İbrahim BOZKURT Kamulaştırma Taşgöze 149 8 1461,35 9,52 10/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02125355