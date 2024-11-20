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ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 00:00

İLAN

T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/299-314 Esas Arasındaki Dosyalar

Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

S.
No		Esas NoDavacı Kurum AdıDavalının Adı ve SoyadıDavanın Nev'iKöyAda NoParsel NoİrtifakAlanı (m²)Pilon Yeri Kam. (m²)Duruşma Tarihi
12024/299TEDAŞRaziye TAŞ ve müşterekleriKamulaştırmaTaşgöze15219301,05-10/01/2025
22024/300TEDAŞNurali KAPLAN ve müşterekleriKamulaştırmaTaşgöze15220300,19-10/01/2025
32024/301TEDAŞNuri KAPLANKamulaştırmaTaşgöze152
152		22
39		261,56
719,42		-
10,58		10/01/2025
42024/302TEDAŞAli Rıza KAPLANKamulaştırmaTaşgöze152
152		26
38		253,24
537,73		-
-		10/01/2025
52024/303TEDAŞAhmet KAPLANKamulaştırmaTaşgöze152
152		27
36		247,16
842,61		-
-		10/01/2025
62024/304TEDAŞŞükrü KAPLAN ve müşterekleriKamulaştırmaTaşgöze15228292,95-10/01/2025
72024/305TEDAŞFazıl KAPLAN ve müşterekleriKamulaştırmaTaşgöze15229227,28-10/01/2025
82024/306TEDAŞHaydar KAPLANKamulaştırmaTaşgöze15237389,13-10/01/2025
92024/307TEDAŞŞükrü KAPLAN ve müşterekleriKamulaştırmaTaşgöze15230500,44-
-		10/01/2025
102024/308TEDAŞFazıl KAPLAN ve müşterekleriKamulaştırmaTaşgöze15235608,61-10/01/2025
112024/309TEDAŞCemal YILDIRIM ve müşterekleriKamulaştırmaTaşgöze138242522,5110,5810/01/2025 
122024/310TEDAŞVahide METİN ve müşterekleriKamulaştırmaTaşgöze1502472,34-10/01/2025
132024/311TEDAŞNurettin BERKURT ve müşterekleriKamulaştırmaTaşgöze1493518,5413,9710/01/2025
142024/312TEDAŞHikmet DUMANKamulaştırmaTaşgöze1494169,59-10/01/2025
152024/313TEDAŞAli BOZKURTKamulaştırmaTaşgöze149101704,3913,8110/01/2025
162024/314TEDAŞİbrahim BOZKURTKamulaştırmaTaşgöze14981461,359,5210/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02125355