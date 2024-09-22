YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN



İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda belirtilen listede bulunan 10 adet taşınmaz ilanının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.



SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ

SIRA

NO İLÇE MAHALLE ADA / PARSEL CİNSİ İMAR DURUMU BRÜT KULLANIM ALANI (m²) MUHAMMEN BEDEL (₺) GEÇİCİ TEMİNAT (₺) İHALE TARİHİ SAAT 1 Yüreğir Köprülü 16246/11 Arsa 1/1000 Ölçek E-1,60 Yoğunluklu Konut Alanı Hmax:57:50 3.004,39 71.075.000,00-TL 2.132.250,00-TL 08/10/2024 13:20 2 Yüreğir Kiremithane 10394/28 Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret ve Konut Alanı (E=2.40, Taks=0.60, Yençok=51.50 M 389,00 4.279.000,00-TL 128.370,00-TL

08/10/2024 13:40 3

Yüreğir Kiremithane

10462/2

Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret ve Konut Alanı (E=1.60, Yençok=40.50 M 400,00 3.600,000,00-TL 108.000,00-TL

08/10/2024 14:00 4

Yüreğir Solaklı

(Sazak)

207/4

Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planı B-2 KonutAlanı 467,00 700.500,00-TL 21.015,00-TL

08/10/2024 14:20 5

Yüreğir Havutlu 0/1226 Tarla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında kalmaktadır 511,00 1.022.000,00-TL 30.660,00-TL

08/10/2024 14:40 6

Yüreğir

Alihocalı 0/1381 Arsa 1/1000 ölçekli A-2 Konut Alanı Kaks=0,50 Taks=0,25 Ön bahçe=5 Yan bahçe=3 m 920,00 1.840.000,00-TL 55.200,00-TL

08/10/2024 15:00 7

Yüreğir

Alihocalı 0/1399 Arsa 1/1000 ölçekli A-2 Konut Alanı Kaks=0,50 Taks=0,25 Ön bahçe=5 Yan bahçe=3 m 850,00 1.700.000,00-TL 51.000,00-TL

08/10/2024 15:20 8

Yüreğir

Alihocalı 0/1400 Arsa 1/1000 ölçekli A-2 Konut Alanı Kaks=0,50 Taks=0,25 Ön bahçe=5 Yan bahçe=3 m 800,00 1.600.000,00-TL 48.000,00-TL

08/10/2024 15:40 9

Yüreğir

Alihocalı 0/1405 Arsa 1/1000 ölçekli A-2 Konut Alanı Kaks=0,50 Taks=0,25 Ön bahçe=5 Yan bahçe=3 m 1058,00 2.116.000,00-TL 63.480,00-TL

08/10/2024 16:00 10

Yüreğir

Alihocalı 0/1436 Arsa 1/1000 ölçekli A-2 Konut Alanı Kaks=0,50 Taks=0,25 Ön bahçe=5 Yan bahçe=3 m 818,00 1.636.000,00-TL 49.080,00-TL

08/10/2024 16:20

2- İhale Yüreğir İlçe Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. (Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4 Yüreğir/ ADANA)



3- Söz konusu taşınmazın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilecek ve temin edinilebilecektir.



4- Geçici teminat muhammen bedelin % 3’ü dür.



5- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:



Gerçek Kişi olması halinde :



a) Teklif mektubu



b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu (Süresiz ve limit içi)



c) Şartname Alındı Makbuzu



ç) Yüreğir Belediyesine borcu olmadığına dair belge



d) Kanuni Tebligat Adresi - İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya E- Devlet üzerinden)



e) Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden veya E- Devlet üzerinden)



f) Vekil ise Noter Tasdikli vekâletname ve İnza beyannamesi (vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna noter tasdikli vekaletname)



g) Adli Sicil Belgesi



Tüzel Kişi olması halinde :



a) Teklif mektubu



b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu (Süresiz ve limit içi)



c) Şartname Alındı Makbuzu



ç) Yüreğir Belediyesine borcu olmadığına dair belge



d) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası



e) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı.

f) Noter tasdikli imza sirküleri



g) Vekil ise Noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi



ğ) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.



h) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.



ı) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.



6- Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak ( Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile iletişim telefonu, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.



7- 08/10/2024 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:00’a kadar Yüreğir Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) verilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak teklifler dikkate alınmayacaktır



8- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İta Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.



9- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.

10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.



11- Satışı yapılan taşınmazın; Tapu tescili, ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırılmasından sonra tapu ferağ işlemi yapılacaktır. İdare taşınmaz üzerindeki takyidatları 1 (bir) yıl içerisinde kaldırmakla yükümlüdür.



12- Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. Maddesinin 4. Maddesi r bendine göre KDV. İstisnasına tabi olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.



13- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmaz ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat gelir olarak kaydedilir.



14- Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.



15- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



16- Basılı evrak bedeli (şartname) 1.500,00. ₺ (Bin beş yüz Türk Lirası) dir.



İletişim: Yüreğir Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü 0(322) 321 61 61 –Dahili (1103-1109-1122)



İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02091902