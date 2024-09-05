YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/4 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 272 Ada, 3 Parsel,
Yüzölçümü : 131.454,06 m2
Kıymeti : 5.258.562,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 163 Ada, 16 Parsel,
Yüzölçümü : 54.443,63 m2
Kıymeti : 1.905.527,05 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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