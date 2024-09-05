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YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 00:00

 

T.C.
YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/4 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 272 Ada, 3 Parsel,
Yüzölçümü : 131.454,06 m2
Kıymeti : 5.258.562,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 163 Ada, 16 Parsel,
Yüzölçümü : 54.443,63 m2
Kıymeti : 1.905.527,05 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02084156