YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/4 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 272 Ada, 3 Parsel,

Yüzölçümü : 131.454,06 m2

Kıymeti : 5.258.562,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Çeltik İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 163 Ada, 16 Parsel,

Yüzölçümü : 54.443,63 m2

Kıymeti : 1.905.527,05 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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