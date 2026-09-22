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T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/57 Esas
İLAN
Davacı , MEHMET KARABOYUN ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı uyarınca; Aşağıda ili, ilçesi, Mahallesi yazılı bulunan dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
|İLİ
|İLÇESİ
|KÖY/MAH.
|MEVKİ
|MİKTARI
|ADANA
|YUMURTALIK
|HUNUTLI KY
Dava konusu olan 840, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 863, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 890 ve 891 parseller- 138 ada 16 parsel ve 156 ada 6 parsel
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