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YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 00:00

T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/57 Esas

İLAN

Davacı , MEHMET KARABOYUN ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı uyarınca; Aşağıda ili, ilçesi, Mahallesi yazılı bulunan dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize şahsen veya bir vekille müracaat etmeleri , aksi takdirde dosyadaki mevcut belge ve delillere göre karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

İLİİLÇESİ KÖY/MAH.MEVKİ MİKTARI
ADANAYUMURTALIKHUNUTLI KY  


Dava konusu olan 840, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 863, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 890 ve 891 parseller- 138 ada 16 parsel ve 156 ada 6 parsel

 

#ilangovtr Basın no ILN02553820

 