İLAN

T.C. YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/283 Esas

Davacılar BEKİR CENGİZ, MEHMET DÖRTLER, SALİME AY ile Davalılar BEDİYA İŞLER, DURSUN ÖCAL, DUYGU AKKAYA, EMİNE DÖRTLER, ERCAN DÖRTLER, FADİME KÜNLER, SAİME KURT, SILA DÖRTLER, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YUMURTALIK İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli) davası nedeniyle; 20752095796 T.C kimlik numaralı " DÖRTLER" ve 20755095632 TC kimlik numaralı " MAHMUT DÖRTLER"i tanıyan, bilen kişilerin 1 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

