YUMURTALIK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YUMURTALIK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO :2024/106 Esas

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan sanık Ali Rıza ve Güzife oğlu, 09.01.1985 Yumurtalıkd.lu ERDENİZ TUFAN hakkında yapılan yargılama sonucunda Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan mahkumiyetine karar verilen hüküm sanık ERDENİZ TUFAN'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde Tirajı 50.000'in altı bir gazetede ilanen TEBLİĞİNE,2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere eş değer başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa bağlanmak ve hakim onayından geçirilmek kaydıyla zabıt katibine yapılacak beyan ile , ceza infaz kurumunda bulunulması halinde ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile Cumhuriyet Savcısı yönünden görüldü süresi içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, yasa yoluna başvurulmaması durumunda kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02253618