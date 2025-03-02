T.C. YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

28.02.2025

Sayı :2025/134 Esas



TALEP EDEN: NADİYE ÇETİN

Talep eden NADİYE ÇETİN tarafından açılan Gaiplik davasında;

ABUBEKİR ÇETİN'den 2008 yılından beri haber alamadıklarından bahisle mahkememize gaiplik davası açmakla;

ABUBEKİR ÇETİN'in kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içerisinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2025/134 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 10652336310

ADI SOYADI : ABUBEKİR ÇETİN

BABA ADI : SEFER

ANA ADI : GÜZEL

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1992

DOĞUM YERİ : YÜKSEKOVA

#ilangovtr Basın no ILN02182407