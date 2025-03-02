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YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 00:00

T.C. YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

28.02.2025

Sayı :2025/134 Esas

TALEP EDEN: NADİYE ÇETİN

Talep eden NADİYE ÇETİN tarafından açılan Gaiplik davasında;
ABUBEKİR ÇETİN'den 2008 yılından beri haber alamadıklarından bahisle mahkememize gaiplik davası açmakla;
ABUBEKİR ÇETİN'in kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içerisinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2025/134 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur.

GAİP
TC KİMLİK NO : 10652336310
ADI SOYADI : ABUBEKİR ÇETİN
BABA ADI : SEFER
ANA ADI : GÜZEL
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1992
DOĞUM YERİ : YÜKSEKOVA

 

#ilangovtr Basın no ILN02182407