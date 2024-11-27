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YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 00:00

T.C. YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/447 Esas

Talep Eden: Enis DANİŞ-Hakkari ili Yüksekova ilçesi Bostancık mahallesi nüfusuna kayıtlı, Müselma ve Mehmet Tahir'den olma, 01/01/1992 doğumlu Nuran DANİŞ'ten 16 seneyi aşkın süredir haber alınamadığından bahisle mahkememize gaiplik davası açmakla; Nuran DANİŞ'in kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içersinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2023/447 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur. 26/11/2024

GAİP
TC KİMLİK NO : 12368279288
ADI SOYADI : NURAN DANİŞ
BABA ADI : MEHMET TAHİR
ANA ADI : MÜSELMA
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1993
DOĞUMYERİ: YÜKSEKOVA

 

#ilangovtr Basın no ILN02130246