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YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
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GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2024/250
KARAR NO : 2025/614
Yapılan yargılama sonunda;
HÜKÜM:
1- Açılan davanın hukuki yarar yokluğundan REDDİNE,
Dair, davalı Mustafa Darman vekilinin yüzüne karşı davacının yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 17/02/2025
Davacı Vekiline ait 28/04/2025 tarihli İSTİNAF DİLEKÇESİ ile;
1- İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek Yozgat 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/250 E. 2025/614 K. sayılı dosyasında verilen 17.02.2025 tarihli kararın kaldırılmasına ve davamızın kabulüne,
Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygı ile talep ederiz. 28.04.2025
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