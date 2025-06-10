YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

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GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2024/250

KARAR NO : 2025/614

Yapılan yargılama sonunda;

HÜKÜM:

1- Açılan davanın hukuki yarar yokluğundan REDDİNE,

Dair, davalı Mustafa Darman vekilinin yüzüne karşı davacının yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 17/02/2025

Davacı Vekiline ait 28/04/2025 tarihli İSTİNAF DİLEKÇESİ ile;

1- İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek Yozgat 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/250 E. 2025/614 K. sayılı dosyasında verilen 17.02.2025 tarihli kararın kaldırılmasına ve davamızın kabulüne,

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygı ile talep ederiz. 28.04.2025

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