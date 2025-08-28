YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2021/354

Karar No : 2023/848 Davacı T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda 13.12.2023 tarihli karar ile davanın kabulü ile Yozgat ili Merkez ilçesi Divanlı Mah. 150 Ada 303 Parsel sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi Osman ŞAHİN tarafından düzenlenen 01.11.2021 tarihli raporda gösterilen 549,96 m2'lik alanın tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya tesciline, tapu kaydının iptal ve tesciline karar verilen kısmın kamulaştırma bedelinin toplam 26.843,55TL olduğunun tespitine, taşınmaz üzerindeki takyidatların hükmedilen bedele yansıtılmasına, taşınmazın takyidatlardan ari bir şekilde tapuya kayıt ve tesciline, Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/833 Esas-2012/38 Karar sayılı acele el koyma dosyasında belirlenen 1.105,99TL bedelin mahsup edilmesinden sonra geriye kalan 25.737,55TL'ye dava tarihi olan 21.08.2021 tarihinden karar tarihi olan 13.12.2023 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranının işletilmesine, davacı tarafından davalılar adına açılmış hesaba yatırılan 25.737,55 TL'nin nemalarıyla birlikte derhal davalılara ödenmesine (tescil yönünden kesin) karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiş olup tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde karara karşı Kayseri Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf kanun yoluna başvurulabileceği ayrıca davacı istinaf dilekçesine karşı cevap verilebileceği, iş bu kararın ve istinaf dilekçesinin ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine tebligat yapılamayan, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul olan dahili davalı Birsen REYHAN'a (TC No:335.....390) İLANEN TEBLİĞ olunur. 26/08/2025

