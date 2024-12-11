YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/317 Esas

KARAR NO : 2022/630

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalı Uğur ORAK aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda 22/11/2022 tarihli karar ile "Davacının davasının kabulü ile 4.343,63 TL ve 204.811,48 $ alacağın davalı asilden alınarak davacı kuruma ödenmesine, 204.811,48 $ alacağa 29.04.2017 tarihinden itibaren işleyecek TCMB'nin bir yıl vadeli döviz mevduat hesabına uygulayacağı bildirdiği en yüksek faiz işletilerek davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 4.343,63 TL'lik alacağa 29.04.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf yolu açık olmak üzere" karar verilmiş olup, kararın kendisine tebligat yapılamayan, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul olan davalı Uğur ORAK(704*****362)'a İLANEN TEBLİĞİNE, iş bu kararın ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/11/2024

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