YOZGAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

YOZGAT

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/422 Esas

KARAR NO : 2024/721

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/06/2024 tarihli ilamı ile her ne kadar sanık hakkında 142/2.e maddesi gereğince dava açılmış ise de; suç tarihinde müştekinin yerleşim yerinin Ankara İli Etimesgut İlçesi olduğu, dolayısıyla suçun Ankara İli'nde işlendiğinin kabulünün gerekli olduğu anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 12. ve devamı maddeleri uyarınca mahkememizin yetkisizliğine karar verilmiş ancak Tahir ve Feyruze kızı, 12/07/1975 doğumlu sanık SİHEM SERHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde verilecek bir dilekçeyle Yozgat Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 01.10.2024

Muhammed Mustafa UYSAL

Yazı İşleri Müdürü

119800 Derya SEVGİLİ

Hakim

171210

#ilangovtr Basın no ILN02101128