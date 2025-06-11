Örnek No:55*

T.C.

YEŞİLOVA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu Burdur İli Yeşilova İlçesi Koyunlarçeşme mahallesi 59 ada 15 parsel sayılı taşınmaz Bağköy mevkiinde tapu siciline göre tarla vasfında ve 23.019,91m² büyüklüğündedir. Taşınmazın Yeşilova-Burdur Karayoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz ilçe meydanına 1100 metre, halk pazarına 1000 metre, Yeşilova Adliyesine 1400 metre, Yeşilova Devlet Hastanesine 1450 metre, Yeşilova Kaymakamlığına 1800 metre Salda Gölüne 4200 metre mesafededir. Yeşilova Belediye Başkanlığı'nın 21.05.2021 tarihli yazısında "Söz konusu taşınmaz 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması ada bazında yapıldıktan sonra ifrazı mümkündür ancak Salda Gölü ve çevresi 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile özel çevre koruma bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiş olup ÖÇKB ilanından sonra ÖÇK alanı içinde kalan her tür ve ölçekte planlar bakanlıkça askıya alınmıştır. Bu tarihten itibaren imar uygulamaları yapılamamaktadır. "beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz Yeşilova Belediyesi İmar uygulama sahası içinde kalmaktadır ancak 18. madde uygulaması henüz yapılamadığından imar durumu dosya içerisine sunulmadığı bildirilmiştir. Taşınmaz ilçede bulunan kamusal hizmetlerden faydalanabilecek konumdadır.

Taşınmaz içerisinde sundurma, demirci dükkanı, oda ve gölgelik yapıları vardır. Taşınmaz içerisinde 3 adet ahlat, 5 adet ceviz, 5 adet asma, birer adet de şefali, ıhlamur, böğürtlen, erik ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın büyük bölümü tarla tarımında kullanılmaktadır. Bir bölümünde ise tarım aletleri ve makineleri park edilmiş durumdadır.

Kıymet takdiri tarihi itibari ile taşınmaz değeri, 98.469,74TL yapı, 10.904TL ağaç, 17.264,932,50TL zemin olmak üzere toplam 17.374.306,44TL'dir

Adresi : Burdur İli Yeşilova İlçesi Koyunlarçeşme Mahallesi 59 Ada 15 Parsel Sayılı Taşınmaz Yeşilova / BURDUR

Yüzölçümü : 23.019,91 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 17.374.306,44 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:32

21/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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