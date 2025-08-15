YEŞİLOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HASILAT PAYLAŞIMI SURETİYLE ÇATI ÜZERİ LİSANSSIZ GES KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE SÜRE SONUNDA İDAREYE DEVREDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.

İli: Burdur, İlçesi: Yeşilova, Mevki: Merkez Mahallesi

Cinsi: Kapalı Pazar Yeri Çatısı üzeri GES

Türü-Miktarı: Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali Kurulumu-Çatı Üzeri 416,50 kWp-320 kWe Gücünde

Yüzölçümü (m²): Yaklaşık 2000 m² , Ada No Parsel No: 127 Ada, 8 Parsel

Belediye Meclisi Tarih ve Sayısı: 30.07.2025 tarih ve 45 sayılı Kararı

Muhammen Bedeli: 11.345.117,72 TL (Bu bedel inşaat maliyetinin toplamıdır.)

Geçici Teminat Miktarı: (%3): 340.353,54 TL

İhale Tarihi ve Saati: 27.08.2025 tarih Çarşamba günü, saat 11.00

Madde-1. İdare Adres ve İletişim Bilgileri:

Adı: Yeşilova Belediye Başkanlığı, Adresi: Merkez Mahallesi, İnönü Caddesi, No:15 YEŞİLOVA/BURDUR

Telefon Numarası: 0248.6181012, Faks Numarası: 0248.6181063, Kep Adresi : yesilovabelediyesi@hs01.kep.tr

1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı Yeşilova Belediyesi sınırları içerisinde Merkez Mahallesi, tapunun 127 ada, 8 parselde kayıtlı bulunan 1 adet Kapalı Pazaryeri çatısı üzerine Belediyemiz Meclisi’nin 30.07.2025 tarihli ve 45 sayılı Kararına istinaden sınırlı ayni hak kapsamında Hasılat Paylaşımı Suretiyle Yaklaşık 416,50 kWp-320 kWe Gücünde Lisanssız Çatı Tipi Güneş Enerji Santralinin (GES) Kurulması, İşletilmesi ve Süre Sonunda (7 yıl süre sonunda) Tesisin İdareye Devredilmesine Yönelik işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- İşin Süresi: İşin Süresi yer tesliminden itibaren 30 (otuz) Takvim günüdür.

3- İşin Tahmin Edilen Bedeli 11.345.117,72 TL + KDV, geçici teminat ise %3 olarak 340.353,54 TL’dir. Artırıma esas İdare Hasılat Payı % 20 den az olmamak üzere, Artırımlar % 1 ve katları şeklinde olacaktır.

4- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü İhale Yeşilova Belediyesi toplantı salonunda Merkez Mahallesi, İnönü Caddesi No:15 YEŞİLOVA/BURDUR, 27.08.2025 günü saat 11:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

5- İsteklilerden Aranılan Belgeler İhale iş ortaklığına açık olup, sadece yerli isteklilerin teklifleri kapsamında; İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

a) Kanuni ikametgâh belgesi. (her ortak için ayrı ayrı verilecektir.)

b) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı .( her ortak için ayrı ayrı verilecektir.)

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

d) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. Sirküleri verilecektir. • İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

e) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (d) ve (e) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

g) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri:

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Geçici Teminat Mektubu veya Teminat Sayılan diğer belgeler.

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

j) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

k) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale tarihinden önce alınmış belge.

l) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden, ihale tarihinden önce alınmış belge.

m) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname.

n) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun beyannamesi.

o) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı

p) İş deneyim belgesi • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, ihale tarihinden geriye doğru son 3 (üç) yıl içinde en az 1 (bir) MW kapasitede lisanslı/lisanssız GES kurulması ve devreye alınmasına yönelik yatırımlama işine ilişkin olarak Elektrik Dağıtım Şirketi veya TEDAŞ nezdinde imzalanan kabul tutanağı/sözleşmesi, sunmaları gerekmektedir.

İstekliler yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Yeşilova Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır. Zarf ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecektir. Yukarıda belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte ibraz etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

6- İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, ulaşım, nakliye, sözleşme ve ihale dokümanında belirtilen her türlü giderler yükleniciye aittir.

7- Tekliflerin verilmesi Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 27.08.2025 günü saat 11:00’e kadar Yeşilova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilecektir. Telefon ile yapılan müracaatlar ve Posta ile yapılacak başvurularda Postadaki gecikme sorumluluğumuzda değildir.

8- Şartname ve Ekleri ile İhale dokümanları ve proje Yeşilova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 2.000,00 TL (iki bin lira) karşılığında mesai saatleri içinde satın alınabilir.

9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

