YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/134

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 119 ada 61 parsel (geldisi 119 ada 57 parsel)

MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEYNEP ALTIN

ESAS NO : 2025/135

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 122 ada 20 parsel (geldisi 122 ada 13 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MAHMUT BALHAN

ESAS NO : 2025/136

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 119 ada 75 parsel (geldisi 119 ada 38 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :HASAN OZANSOY

ESAS NO : 2025/137

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 119 ada 93 parsel (geldisi 119 ada 5 parsel) - Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 119 ada 65 parsel (geldisi 119 ada 55 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DÜNDAR ALPARSLAN, SERDAR ALPARSLAN

ESAS NO : 2025/138

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 119 ada 69 parsel (geldisi 119 ada 40 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : GÜLTEN SAK, METİN OZANSOY, NURTEN ARGUN, ZEYNEP OZANSOY

ESAS NO : 2025/139

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 117 ada 477 parsel (geldisi 117 ada 133 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AYŞE AKBAY MİRASÇILARI, FİKRET TOLGA AKBAY, MEVLÜT KAAN AKBAY, MUSTAFA AKBAY, ZÜHAL AKBAY

ESAS NO : 2025/140

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 119 ada 92 parsel (geldisi 119 ada 6 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ABDULLAH AKALIN, FATİH AKALIN, HAVVA AKALIN, İBRAHİM AKALIN, MEHMET AKALIN

ESAS NO : 2025/141

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 119 ada 84 parsel (geldisi 119 ada 37 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DUDU ERTAŞ, GÜLŞEN HAN, HURİYE BAĞ, KUDRET KORKUTAL, MEHMET KORKUTAL, NURTEN KARA, SULTAN UĞUZ ile CENGİZ KORKUTAL, FATMA KOKUTAL MİRASÇILARI

ESAS NO : 2025/142

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 122 ada 28 parsel (geldisi 122 ada 17 parsel)

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : BEKİR TEKİN, ELİF TEKİN, GÜLTEN OĞUZ, HÜDAYE TEKİN, KEMAL TEKİN, NURCAN ARSLAN, NURTEN ERTUĞRUL, ÖMER TEKİN, SAFİYE TUĞAN, SULTAN SALMAN ile AYŞE BEYAZIT MİRASÇILARI

ESAS NO :2025/143

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli Yeşilova İlçesi Aşağı Salda Köyü 117 ada 493 parsel (geldisi 117 ada 159 parsel), Aşağı Salda Köyü 122 ada 22 parsel ve Aşağı Salda 162 ada 4 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ALİ ULUHAN, AYNUR CENGİZ, AYŞE ULUHAN, AYŞEGÜL ATAÇ, BEKİR ULUHAN, BİRSAN OĞUZ, BÜNYAMİN ULUHAN, ÇEŞMENAZ KARABOYA, DERMAN AKALIN, EMİNE BALHAN, FATMA HANIM YAĞCIOĞLU, HATİCE ÇELİKÖZ, HURİ CAN, KADİR ULUHAN, MÜZEYYEN ULUHAN, NURTEN KILINÇ, ÖZNUR KAYAN, PEMBE AYDIN, SAADET GÜNDOĞAN, SELDA KÖROĞLU, SELMA DÖKER ile ŞENCEBE ULUHAN MİRASÇILARI

Kamulaştırmayı yapan idare KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yukarıda yazılı malikleri ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize dava açılmıştır.

İşbu ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yönetilmesi gerektiği, otuz günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmezse kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Yeşilova Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 02.07.2025

