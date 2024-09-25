YERKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ

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YERKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/798 Esas,

KARAR NO : 2024/541

DAVALI :MEHMET TURAN - Hasan ve Solmaz'dan olma, 16/10/1988 doğumlu. Yozgat İli Yerköy İlçesi Kahya Mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Davacı MUSTAFA ÇELİK aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜ İLE,

1-Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Baraklı Köyü 138 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞININ AÇIK ARTIRMA SURETİ İLE SATILARAK GİDERİLMESİNE,

2-Satış sonunda elde edilecek satış parasının tapu kaydındaki hisseleri oranında dağıtılmasına,

3-Satışın İ.İ.K. hükümlerine göre yapılmasına,

Dair, tarafların kararın kendilerine tebliğinden itibaren, 6100 Sayılı yasanın 341 ve 345 maddeleri uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya bulundukları yer emsal mahkemeye bir dilekçe ile başvurarak, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebilecekleri, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Davalı Mehmet Turan'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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