YENİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. YENİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/769 Esas Tereke

Yenişehir Satış Memurluğunun 2022/16-17 E/K sayılı satış dosyası üzerinden ihbar yazısı gereği, mahkememizin 2019/769 esas sayılı dosyasında açılan davada; NURHAN CENGİZ T.C.10348977414'in terekesinin tespiti ve tasfiyesi talep edilmiştir. TMK’nun 620 ve 621. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

