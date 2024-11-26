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YENİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

YENİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 00:00

İLAN

T.C. YENİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/84 Esas Tereke

Mahkememizin 2023/84esas sayılı dosyasında açılan mirasçılık belgesi istemine binaen;

TMK’nun 594 maddesi gereğince; miras bırakan Bursa ili Yıldırım İlçesi Kurtoğlu Mah. Ahmet ve Şefika oğlu Serviçe 01/07/1891 doğumlu 31/07/1973 ölüm tarihli Naci Aynayın'ın mirasçısı iddiasında bulunan herkesin, mirasçılarının ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri, ilan süreleri içinde kimse başvurmazsa, hiçbir mirasçı tespit edilememişse miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02128956