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T.C.

YENİŞEHİR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/661 Esas

Konu : Gaiplik İlanı MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Bursa İli Yenişehir İlçesi Çayır Mahallesi 97 ada 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarları olan İsmail oğlu Mahmut, İsmail kızı Ayşe, İsmail kızı Necibe, İsmail Kızı Zera, Osman kızı Refia, İbrahim oğlu Şükrü, Osman kızı Edibe, İbrahim kızı Adviye'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02079120