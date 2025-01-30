YENİŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. YENİŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/240 Esas

DAVALILAR : 1- RIFAT SEYMEN Adalet Mahallesi Asmalı Sokak No:6 Daire: 8 Osmangazi/ Bursa Osmangazi/ BURSA

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Osmaniye Mahallesi, tapuya 106 ada 23 parsel no'lu toplam 1652,95 yüz ölçümüne sahip taşınmazın 0,4 m2 mülkiyet hakkı ve 9,35 m2 irtifak hakkının kamulaştırması talebiyle davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından tarafınıza kamulaştırma davası açılmış olup,

Duruşma Günü: 27/02/2025 günü saat: 11:15 olup,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02165294