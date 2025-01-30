YENİŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. YENİŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/275 Esas

DAVALI : BİNNAZ SEVİNÇ

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Orhaniye Mahallesi, tapuya 244 ada , 1 parsel nolu toplam 3361,09 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmazın 196,74 m2 irtifak hakkının TEDAŞ adına tapuya tesciline ilişkin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından tarafınıza kamulaştırma davası açılmış,

Duruşma Günü: 27/02/2025 günü saat: 11:10 olup,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02165288