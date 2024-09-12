YENİCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (ÇANAKKALE)

T.C.

YENİCE

(ÇANAKKALE)İCRA DAİRESİ

2019/132 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/132 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Çanakkale İl, Yenice İlçe, GÜNDOĞDU Mahalle/Köy, Köycivarı mevkii Mevkii, 136 Ada, 14 Parsel, Çanakk ...

Adresi : Gündoğdu Köyü Köy Civarı Mevkii Yenice/Çanakkale / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 9.550,34 m2

İmar Durumu :

Kıymeti : 1.719.061,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Çanakkale İl, Yenice İlçe, GÜNDOĞDU Mahalle/Köy, Köy civarı mevkii Mevkii, 136 Ada, 12 Parsel, Çanakk ...

Adresi : Gündoğdu Köyü Köy Civarı Mevkii Yenice/Çanakkale / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 6.927,74 m2

İmar Durumu :

Kıymeti : 1.246.993,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:16

11/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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