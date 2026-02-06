YENİCE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (KARABÜK)

Güncelleme Tarihi:
T.C. YENİCE (KARABÜK) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/62 Esas
Davacı , MEHMET CEYLAN ile Davalılar , ADEM CEYLAN, ADEM KİRENLİ, ADNAN DERELİ, ADNAN ÖZÇELEBİ, ALİ KİRENLİ, ASİYE KİRENLİ, ASLI ŞAHİN, AYGÜL CEYLAN, AYHAN ÖZÇELEBİ, AYLA KORKUT, AYNUR ALBAŞ, AYNUR CEYLAN, AYNUR CEYLAN, AYSEL SARIBAŞ, AYŞE CEYLAN, AZİZE CEYLAN, AZİZE DERELİ, BAYRAM CEYLAN, BİRNAZ ESEN, BİROL CEYLAN, BİRSEN CEYLAN, CELAL KIRAÇ, CELAL TAVUKCU, CELAL TAVUKCU, CEMİL CEYLAN, CEYHUN CEYLAN, CEYLİN CEYLAN, COŞKUN CEYLAN, DİLAN CEYLAN, DÖNDÜ CEYLAN, DURDU TAVUKCU, DURSUN TABAK, EMİNE CEYLAN, EMİNE CEYLAN, EMİNE CIBIR, ERDOĞAN CEYLAN, ERDOĞAN KIRAÇ, EROL CEYLAN, ERSİN DERELİ, ERTUĞRUL CEYLAN, FAHRİ CEYLAN, FATMA CEYLAN, FATMA ÇILGIN, FATMA DERELİ, FATMA GENÇ, FATMA KİRENLİ, FATMA TABAK, GÜLAY KARAGÜLMEZ, GÜLBAHAR SATICI, GÜLFİRAZ CEYLAN, GÜLLÜ KİRENLİ, GÜLSÜN CEYLAN, GÜLTEN TAŞCI, HABİBE ERİKCİ, HABİBE YİRMİBEŞ, HALİL DERELİ, HALİL ÖZÇELEBİ, HANİFE GENÇ, HANİFE SARIBAŞ, HANİFE YILMAZ, HATİCE CEYLAN, HATİCE CEYLAN, HATİCE CEYLAN, HATİCE DAĞLI, HATİCE DERELİ, HATİCE KİRENLİ, HAVVA CEYLAN, HURİYE DERELİ, HÜLYA KUL, İDRİS TAVUKCU, İPEK KUZUCU, İSA GENÇ, İSMAİL DERELİ, İSMAİL KİRENLİ, İSMAİL TAVUKCU, KEMAL CEYLAN, KEMAL TABAK, KENAN CEYLAN, KENAN TABAK, KEZBAN CEYLAN, KEZBAN CEYLAN, KEZBAN DERELİ, KEZBAN DERELİ, KEZBAN DERELİ, KEZBAN GÜVENKAYA, MAKBULE KOYMAT, MEHMET CEYLAN, MEHMET CEYLAN, MEHMET DERELİ, MEHMET KİRENLİ, MERVE CEYLAN, MUAMMER KIRAÇ, MUHAMMET DERELİ, MUHAMMET KARAGÜLMEZ, MUHAMMET TAVUKCU, MUHİTTİN CEYLAN, MUHİTTİN GENÇ, MURAT DERELİ, MURAT KİRENLİ, MUSTAFA CEYLAN, MUSTAFA KARAGÜLMEZ, MÜZEYYEN ALBUZ, NACİYE TAVUKCU, NACİYE USTAOĞLU, NAGİHAN CEYLAN, NAZLI CEYLAN, NECATİ KIRAÇ, NECLA CEYLAN, NECMETTİN CEYLAN, NECMETTİN TAVUKCU, NECMİ KIRAÇ, NERİMAN TABAK, NESLİHAN ATAŞ, NESRİN CEYLAN, NURAY BİLGİÇ, NURİ KIRAÇ, NURULLAH CEYLAN, ÖMER CEYLAN, RAHMİ DERELİ, RAHMİ DERELİ, SABRİ KIRAÇ, SAFİYE TAVUKCU, SATI DURDU, SATİYE CEYLAN, SATİYE TABAK, SEBAHATTİN TAVUKCU, SELAHATTİN CEYLAN, SELÇUK DERELİ, SELİM CEYLAN, SELMA TİMİLLİ, SEVGİ DERELİ MARTİN, SEYFETTİN CEYLAN, SIDIKA CEYLAN, SONGÜL DERELİ, SÜLEYMAN CEYLAN, ŞENOL CEYLAN, ŞEVKİ DERELİ, ŞÜKRAN TANGAL, TEVFİK DERELİ, TÜLAY KOLÇAK, YALÇIN DERELİ, YAŞAR CEYLAN, YILMAZ DERELİ, YILMAZ TABAK, ZEKERİYA CEYLAN, ZEKİ CEYLAN, ZEKİYE CEYLAN GÜNEY, ZEYNEP ÖZÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Davalı İsmail kızı 10/05/1948 doğumlu 29027554914 TC Kimlik Nolu Naciye Ustaoğlu'na tebligata yarar açık adresi tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, dava konusu taşınmazın zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tesciline karar verilmesi talebiyle açılan davada HMK 122. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu İHTAR olunur.
