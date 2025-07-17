YEDİTEPE YAPI DANIŞMANLIK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

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YEDİTEPE YAPI DAN. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

KİRALAMA HAKKININ KULLANDIRILMASI

1- İHALENİN KONUSU:

İstanbul İli Çekmeköy İlçe Sınırları içerisinde bulunan “230 ADET BİLLBOARD 83 ADET CLP REKLAM PANOLARININ KİRALANMASI” kiralanması hakkının kullandırılmasıdır.

İşin nevi: İstanbul İli Çekmeköy İlçe Sınırları içerisinde bulunan “230 ADET BİLLBOARD 83 ADET CLP REKLAM PANOLARININ KİRALANMASI” 3 (Üç) yıl süre ile kiralanması hakkının kullandırılması

İlçe: Çekmeköy

Kiralama Süresi: 3 (Üç) yıl

İhale tarih ve saati: 01.08.2025 tarih ve saat 11:00

Kiralama Hakkı Bedeli (Aylık): 297.506,57 TL (İki Yüz Doksan Yedi Bin Beş Yüz Altı Lira Elli Yedi Kuruş ) + KDV

Muhammen Bedel (Toplam): 10.710.236,52 TL (On Milyon Yedi Yüz On Bin İki Yüz Otuz Altı Lira Elli İki Kuruş) + KDV (3 Yıllık)

Geçici teminat: 321.307,10 TL (Üç Yüz Yirmi Bir Bin Üç Yüz Yedi Lira On Kuruş)

İhale usulü: Kapalı Teklif Usulü İhale ilan şekli: Web sitesi, Gazete İlanı, İnternet haber sitesi

Şartname bedeli: 20.000,00 TL (Yirmi Bin Türk Lirası) (İdari ve Mali İşler Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi: Çekmeköy Belediyesi Mehmet Akif Kültür Merkezi, Yeditepe Yapı Danışmanlık İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 1.Kat Toplantı Salonu, Mehmet Akif Mahallesi Akasya Sokak No:36 Çekmeköy/İSTANBUL

2- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen 01.08.2025 tarih ve saat 11:00 da aşağıdaki belgelerle birlikte ihale komisyonunda hazır bulunacaklardır.

A. Gerçek Kişilerden

1- İkametgâh belgesi, (Son altı ay içinde alınmış olmak kaydıyla)

2- Nüfus cüzdan sureti, (Son altı ay içinde alınmış olmak kaydıyla)

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Kurumumuza ait borcun olmaması, vergi ve SGK kurum borçları olmadığının belirtir belge,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8- İstekliler tarafından imzalanmış onaylı şartname.

B. Tüzel Kişilerden

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tebligat için adres beyanı,

2- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü ve son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi. Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (a) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

3- GEÇİCİ TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER;

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

4- İhale Şartnamesi YEDİTEPE YAPI DAN. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.’nden temin edilebilecektir.

5- İhale Kapalı Teklif Usulü uygulanmak suretiyle yapılacaktır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, bir bölümünü veya tamamını yapmakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

6- Devlet İhale Kanunun 6’ ncı Maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar. Kanunun bu maddesine rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

7- Sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim ve harç, karar pulu vb. diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları şirket bütçeye gelir kaydedilir.

#ilangovtr Basın no ILN02261739