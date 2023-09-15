YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Elektronik Ortamda Takip ve Dokümantasyon Sistemi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/958657

1-İdarenin a) Adı : BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Baltalimanı Mh. Baltalimanı Hisar Cd.No:56 34470 Baltalimanı SARIYER/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123237075 - 2123237089 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Elektronik Ortamda Takip ve Dokümantasyon Sistemi Hizmet Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Elektronik Ortamda Takip ve Dokümantasyon Sistemi Hizmet Alımı 1 kalem hizmet alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : M.S.Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Birimler ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.09.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : M.S.Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Toplantı Odası



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

VTYS Lisansı Açık Kaynak Kodlu değil ise Kurum adına yapılacak lisansın bir örneği idareye sunulacaktır.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Sistem SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI’NDAKİ ve SAĞLIKTA VERİMLİLİK ESASLARIN’DAKİ olası değişimlere uyum sağlayacak şekilde firma tarafından ücretsiz düzenlene bilmeli veya geliştirilmelidir. 4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama 1 Sistem yazılım için kiralama süresi boyunca garantili olmalıdır. Hastane ihtiyaçları doğrultusunda sistemin uzaktan servisi, bakımı, güncellenmesi ve geliştirilmesi firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır. (ayrıca bunu ihale dosyasında taahhütname ile hem satıcı hem üretici firma belgelemelidir.) 2 Kiralama sözleşmesi devam ettiği sürece üretici firma programı geliştirmeyi durdurursa kurulum ve devreye alma araçlarını ve gerekli eğitimleri hastaneye teslim etmek zorundadır. (ayrıca bunu ihale dosyasında taahhütname ile hem satıcı hem üretici firma belgelemelidir.) 3 Teklif veren firma ihale dosyasında üreticinin veya distribütör firmanın arıza durumunda uzaktan bağlantı ile 2(iki) saat içerisinde müdahale edecek. Düzeltememesi durumunda 12 (oniki) saat içerisinde yerinde müdahale edilip sistemi çalışır duruma getireceğine dair yazı verecektir. 4 İstekliler, teklif ettikleri yazılım ürünleriyle ilgili lisanslama işlemlerini tamamlamış olmalı ve bu durum 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanununda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenmelidir. İsteklilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından program lisans tescilinde kullanılacak olan BİL-KOD numarasını almış olmaları istenmekte olup teklifleriyle birlikte sunmaları gerekmektedir. 5 İstekliler Genel Müdürlük Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kaydını yaptırmış olmalı ve Genel Müdürlük tarafından verilen "Kayıt Tescil Belgesine" ihale yeterlilik bilgileri tablosunda yer vermelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Yazılım alanındaki Hizmet Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



#ilangovtr Basın no ILN01891464