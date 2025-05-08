YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

YAYLADAĞI

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/83 Esas

DAVACI:AHMET BETTAŞ- Güzelyurt Mah. Güzelyurt 4 Sk. No: 3 Yayladağı / Hatay

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ Ankara

Davacı Ahmet Bettaş tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesi Güzelyurt Mahallesi 116 ada 8 parsel, 116 ada 9 parsel ve 116 ada 13 parsel sayılı sayılı taşınmazları 30 yılı aşkın süreden beri imar ve ihya ederek malik sıfatıyla zilyetliğinde olduğu, Hatay ili Yayladağı ilçesi Güzelyurt Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur. 22/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02220045