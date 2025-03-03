YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

YAYLADAĞI

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/14 Esas

DAVALILAR :

1- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Hatay

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YAYLADAĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ - Yayladağı

3- YAYLADAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Yayladağı

Davacı İbrahim Dölek tarafından yukarıda bildirilen davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesi Yalaz Mahallesinde bulunan dava dilekçesi ekinde sunulan ve A harfi ile gösterilen 1067 ada 13 parsel sayılı taşınmaz ile aynı mevkide B harfi ile gösterilen 1067 ada 9 parsel sayılı taşınmazı 30 yıldır malik sıfatıyla zilyet olarak elinde bulundurduğu, bu taşınmazların adına tescilini talep ettiği, Hatay ili Yayladağı ilçesi Aşağı Pulluyazı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Halil ve Neziye oğlu, 02/01/1965 Yayladağı doğumlu davacı İbrahim Dölek adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkuller üzerinde hak iddia eden 3. kişilerin süresi içerisinde mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur. 20/01/20205

#ilangovtr Basın no ILN02181985