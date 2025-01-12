YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/364 Esas

Davacı Uğur Uyanık ile Davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı Yayladağı Mal Müdürlüğü aleyhine açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

DAVACI: - 27484805648 TC Kimlik numaralı Necdet ve Meryem oğlu, 25/07/1985 dogumlu, UĞUR UYANIK. Kızılçat Mah. Kuşpınar sk. No:2 Yayladağ/ HATAY adresinde ikamet eder.

Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesi Kızılçat Mahallesinde bulunan ekte gösterilen taşınmazı uzun yıllardır bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerindeki 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02154041