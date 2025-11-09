YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/67 Esas

DAVALI : AYŞE GÜNEŞ-DURAN ve AZİZE kızı, 03/02/1987 dogumlu, Ürgen Paşa Mahallesi 26. Sk. No:2 İç Kapı No:15Antakya/ HATAY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresteki binanın yıkılmış olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/12/2025 günü saat: 09:43'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/11/2025

#ilangovtr Basın no ILN02329017