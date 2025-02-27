YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/40 Esas

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Dosyanın yapılan incelemesinde, muris Mikdat Ok'un vefat ettiği, muris mirasçılarının davayı takip etmek istedikleri, ancak dosyada yeteri miktarda tebliğe yetecek gider avansı bulunmadığı, tarafların yurt dışı adreslerinin tespit edilemediği bu nedenle taraflara tebligat çıkartılamadığı anlaşıldığından, davacılara 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun madde 115/1 gereği HMK 114/1-g bendinde dava şartı olan gider avansının eksik olduğu, davacılar tarafından HMK madde 120/2'ye göre eksik olan taraf sayısının 5 katı 35.000,00.-TL tebligat/yurtdışı tebligat, müzekkere ve diğer posta giderinin işbu ilanın tebliği tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde mahkeme veznesine yatırılmasına, davacılar tarafından bu sürede gider avansı yatırılmazsa taraf teşkili sağlanamayacağından davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden red edileceğinin ihtarına, duruşma gününün 08/05/2025 günü saat: 11:33'a bırakıldığı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02180825