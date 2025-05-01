YATAĞAN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

YATAĞAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Muğla İl, Yatağan İlçe, BOZARMUT Mahalle/Köy, Yukarıköyiçi Mevkii, 394 Ada, 9 Parsel, 'KARGİR EV VE AVLUSU' vasıflı taşınmaz olup,Parsel üzerinde, 1adet 51,54m2 alanlı,3A grubunda, 2 katlı %50 yıpranmış haldeki konut amaçlı yapı yer almaktadır

Yüzölçümü : 591,96 m2

İmar Durumu :Yatağan Belediye başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2025 tarihli imar durum belgesine göre: taşınmaz 1/1000 Ölçekli Bozarmut Uygulama İmar Planı içerisinde, 2 kat meskun konut alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu alandaimar uygulaması yapılması gerektiği, aksi halde inşaat ruhsatı düzenlenemeyeceği belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.171.300,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2025 - 14:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 14:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 14:18

28/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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