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YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 00:00

İLAN

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Yatağan Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mahalle, ada, parsel bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 29 adet taşınmazdan; 29. sıra numarasında bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 1-28 sıra numarasındaki diğer taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) ile ilandaki sırasıyla “Yatağan Belediyesi Meclis Salonunda” (Konak Mah. 96. Sk.No:2 ) 26.12.2024 tarihinde saat 14.00 ‘da İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.

2. İhale dokümanı (Şartname, Teklif Mektubu, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Yatağan Belediyesi, Konak Mah. 96.  Sokak, No:2 Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nden bedelsiz alınabilir.

3. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi,

2. Nüfus Cüzdanı Sureti,

3. İmza Sirküleri

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesine uygun olarak hazırlanacak geçici teminat mektubu veya makbuzu,(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen banka teminat mektubu)

2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

3. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’,

4. Yatağan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak vergi, kira/ecrimisil/işgaliye vb. borcu olmadığına dair belge.

D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C)maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

F) İsteklinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri gerekir.

4. İhaleye katılacak olan iştirakçiler istenilen belgeleri en geç 26.12.2024 Perşembe günü saat 12.00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne evrak kayıt numarası alınarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

5. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.

6. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

7. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

8. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

9. Taşınmazların satış bedeli, İhale kararının Müşteriye tebliğ edilmesini takip eden 15 gün içinde idareye peşinen ödenecektir.

10. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

SIRA NİLİİLÇESİMAHALLESİADA  NOPARSEL NONİTELİĞİHİS.
ORANI		Yüzölçümü
(m²)		MUAMMEN
BEDEL
(TL)		% 3 GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)		İhalenin Tarihi
1MUĞLAYATAĞANAKYOL52714TARLA137253/1933351.372,531.050.000,0031.500,0026.12.2024
2MUĞLAYATAĞANDEŞTİN2041TARLATAM32.202,482.500.000,0075.000,0026.12.2024
3MUĞLAYATAĞANŞEREF2193ZEY. TARLATAM4.758,873.700.000,00111.000,0026.12.2024
4MUĞLAYATAĞANŞEREF2194ZEY. TARLATAM4.015,823.150.000,0094.500,0026.12.2024
5MUĞLAYATAĞANESENKÖY1151TARLATAM2.374,83500.000,0015.000,0026.12.2024
6MUĞLAYATAĞANESENKÖY1153TARLATAM1.558,23400.000,0012.000,0026.12.2024
7MUĞLAYATAĞANESENKÖY1162TARLATAM3.609,67910.000,0027.300,0026.12.2024
8MUĞLAYATAĞANŞAHİNLER12231ARSATAM2.882,832.050.000,0061.500,0026.12.2024
9MUĞLAYATAĞANBOZARMUT3102TARLATAM1.913,131.550.000,0046.500,0026.12.2024
10MUĞLAYATAĞANBOZARMUT3233TARLATAM3.300,373.150.000,0094.500,0026.12.2024
11MUĞLAYATAĞANBOZARMUT3351TARLA116454/14017541.164,54570.000,0017.100,0026.12.2024
12MUĞLAYATAĞANBOZARMUT3352TARLATAM824,97820.000,0024.600,0026.12.2024
13MUĞLAYATAĞANBOZARMUT3516TARLATAM951,481.050.000,0031.500,0026.12.2024
14MUĞLAYATAĞANYENİ6257TARLATAM2.180,262.150.000,0064.500,0026.12.2024
15MUĞLAYATAĞANYENİ6233TARLATAM6.888,423.500.000,00105.000,0026.12.2024
16MUĞLAYATAĞANYENİ6132TARLA113138/1741671.131,381.150.000,0034.500,0026.12.2024
17MUĞLAYATAĞANMADENLER1741ARSATAM693,11610.000,0018.300,0026.12.2024
18MUĞLAYATAĞANKADIKÖY14816TARLATAM12.039,743.650.000,00109.500,0026.12.2024
19MUĞLAYATAĞANÇAKIRLAR2688ARSATAM384,84550.000,0016.500,0026.12.2024
20MUĞLAYATAĞANYEŞİLBAĞCILAR1202ARSATAM502,071.050.000,0031.500,0026.12.2024
21MUĞLAYATAĞANKAVAK1135ARSATAM1.292,44650.000,0019.500,0026.12.2024
22MUĞLAYATAĞANYAYLA1194TARLATAM13.367,272.700.000,0081.000,0026.12.2024
23MUĞLAYATAĞANBAHÇEYAKA10211TARLATAM14.709,833.760.000,00112.800,0026.12.2024
24MUĞLAYATAĞANBAHÇEYAKA1141TARLATAM4.395,191.990.000,0059.700,0026.12.2024
25MUĞLAYATAĞANNEBİKÖY149189TARLATAM26.139,822.650.000,0079.500,0026.12.2024
26MUĞLAYATAĞANESKİHİSAR3254ARSATAM768,382.500.000,0075.000,0026.12.2024
27MUĞLAYATAĞANESKİHİSAR3222ARSATAM680,772.230.000,0066.900,0026.12.2024
28MUĞLAYATAĞANKÖKLÜK11719TARLATAM1.181,19480.000,0014.400,0026.12.2024
29MUĞLAYATAĞANBAHÇEYAKA11428TARLATAM12.529,1814.100.000,00423.000,0026.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02138978