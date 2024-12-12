YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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İLAN
YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Yatağan Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mahalle, ada, parsel bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 29 adet taşınmazdan; 29. sıra numarasında bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 1-28 sıra numarasındaki diğer taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) ile ilandaki sırasıyla “Yatağan Belediyesi Meclis Salonunda” (Konak Mah. 96. Sk.No:2 ) 26.12.2024 tarihinde saat 14.00 ‘da İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.
2. İhale dokümanı (Şartname, Teklif Mektubu, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Yatağan Belediyesi, Konak Mah. 96. Sokak, No:2 Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nden bedelsiz alınabilir.
3. İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi,
2. Nüfus Cüzdanı Sureti,
3. İmza Sirküleri
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesine uygun olarak hazırlanacak geçici teminat mektubu veya makbuzu,(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen banka teminat mektubu)
2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’,
4. Yatağan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak vergi, kira/ecrimisil/işgaliye vb. borcu olmadığına dair belge.
D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C)maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
F) İsteklinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri gerekir.
4. İhaleye katılacak olan iştirakçiler istenilen belgeleri en geç 26.12.2024 Perşembe günü saat 12.00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne evrak kayıt numarası alınarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
5. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.
6. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
7. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
8. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
9. Taşınmazların satış bedeli, İhale kararının Müşteriye tebliğ edilmesini takip eden 15 gün içinde idareye peşinen ödenecektir.
10. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
|SIRA N
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|NİTELİĞİ
|HİS.
ORANI
|Yüzölçümü
(m²)
|MUAMMEN
BEDEL
(TL)
|% 3 GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
|İhalenin Tarihi
|1
|MUĞLA
|YATAĞAN
|AKYOL
|527
|14
|TARLA
|137253/193335
|1.372,53
|1.050.000,00
|31.500,00
|26.12.2024
|2
|MUĞLA
|YATAĞAN
|DEŞTİN
|204
|1
|TARLA
|TAM
|32.202,48
|2.500.000,00
|75.000,00
|26.12.2024
|3
|MUĞLA
|YATAĞAN
|ŞEREF
|219
|3
|ZEY. TARLA
|TAM
|4.758,87
|3.700.000,00
|111.000,00
|26.12.2024
|4
|MUĞLA
|YATAĞAN
|ŞEREF
|219
|4
|ZEY. TARLA
|TAM
|4.015,82
|3.150.000,00
|94.500,00
|26.12.2024
|5
|MUĞLA
|YATAĞAN
|ESENKÖY
|115
|1
|TARLA
|TAM
|2.374,83
|500.000,00
|15.000,00
|26.12.2024
|6
|MUĞLA
|YATAĞAN
|ESENKÖY
|115
|3
|TARLA
|TAM
|1.558,23
|400.000,00
|12.000,00
|26.12.2024
|7
|MUĞLA
|YATAĞAN
|ESENKÖY
|116
|2
|TARLA
|TAM
|3.609,67
|910.000,00
|27.300,00
|26.12.2024
|8
|MUĞLA
|YATAĞAN
|ŞAHİNLER
|122
|31
|ARSA
|TAM
|2.882,83
|2.050.000,00
|61.500,00
|26.12.2024
|9
|MUĞLA
|YATAĞAN
|BOZARMUT
|310
|2
|TARLA
|TAM
|1.913,13
|1.550.000,00
|46.500,00
|26.12.2024
|10
|MUĞLA
|YATAĞAN
|BOZARMUT
|323
|3
|TARLA
|TAM
|3.300,37
|3.150.000,00
|94.500,00
|26.12.2024
|11
|MUĞLA
|YATAĞAN
|BOZARMUT
|335
|1
|TARLA
|116454/1401754
|1.164,54
|570.000,00
|17.100,00
|26.12.2024
|12
|MUĞLA
|YATAĞAN
|BOZARMUT
|335
|2
|TARLA
|TAM
|824,97
|820.000,00
|24.600,00
|26.12.2024
|13
|MUĞLA
|YATAĞAN
|BOZARMUT
|351
|6
|TARLA
|TAM
|951,48
|1.050.000,00
|31.500,00
|26.12.2024
|14
|MUĞLA
|YATAĞAN
|YENİ
|625
|7
|TARLA
|TAM
|2.180,26
|2.150.000,00
|64.500,00
|26.12.2024
|15
|MUĞLA
|YATAĞAN
|YENİ
|623
|3
|TARLA
|TAM
|6.888,42
|3.500.000,00
|105.000,00
|26.12.2024
|16
|MUĞLA
|YATAĞAN
|YENİ
|613
|2
|TARLA
|113138/174167
|1.131,38
|1.150.000,00
|34.500,00
|26.12.2024
|17
|MUĞLA
|YATAĞAN
|MADENLER
|174
|1
|ARSA
|TAM
|693,11
|610.000,00
|18.300,00
|26.12.2024
|18
|MUĞLA
|YATAĞAN
|KADIKÖY
|148
|16
|TARLA
|TAM
|12.039,74
|3.650.000,00
|109.500,00
|26.12.2024
|19
|MUĞLA
|YATAĞAN
|ÇAKIRLAR
|268
|8
|ARSA
|TAM
|384,84
|550.000,00
|16.500,00
|26.12.2024
|20
|MUĞLA
|YATAĞAN
|YEŞİLBAĞCILAR
|120
|2
|ARSA
|TAM
|502,07
|1.050.000,00
|31.500,00
|26.12.2024
|21
|MUĞLA
|YATAĞAN
|KAVAK
|113
|5
|ARSA
|TAM
|1.292,44
|650.000,00
|19.500,00
|26.12.2024
|22
|MUĞLA
|YATAĞAN
|YAYLA
|119
|4
|TARLA
|TAM
|13.367,27
|2.700.000,00
|81.000,00
|26.12.2024
|23
|MUĞLA
|YATAĞAN
|BAHÇEYAKA
|102
|11
|TARLA
|TAM
|14.709,83
|3.760.000,00
|112.800,00
|26.12.2024
|24
|MUĞLA
|YATAĞAN
|BAHÇEYAKA
|114
|1
|TARLA
|TAM
|4.395,19
|1.990.000,00
|59.700,00
|26.12.2024
|25
|MUĞLA
|YATAĞAN
|NEBİKÖY
|149
|189
|TARLA
|TAM
|26.139,82
|2.650.000,00
|79.500,00
|26.12.2024
|26
|MUĞLA
|YATAĞAN
|ESKİHİSAR
|325
|4
|ARSA
|TAM
|768,38
|2.500.000,00
|75.000,00
|26.12.2024
|27
|MUĞLA
|YATAĞAN
|ESKİHİSAR
|322
|2
|ARSA
|TAM
|680,77
|2.230.000,00
|66.900,00
|26.12.2024
|28
|MUĞLA
|YATAĞAN
|KÖKLÜK
|117
|19
|TARLA
|TAM
|1.181,19
|480.000,00
|14.400,00
|26.12.2024
|29
|MUĞLA
|YATAĞAN
|BAHÇEYAKA
|114
|28
|TARLA
|TAM
|12.529,18
|14.100.000,00
|423.000,00
|26.12.2024
#ilangovtr Basın no ILN02138978