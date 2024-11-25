YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/195

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin; 2024/195 esas sayılı dosyasından davalılar Müge Tahtalı, Bilge Tahtalı, Gülten Çatal, Feza Akaraleyhine, Muğla ili Kavaklıdere ilçesi Çavdır Mahallesi Köyaltı Mevkii 131 ada 105 parsel sayılı taşınmazın 271,70 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı, 321,11 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan 380 kV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 E.İ.H. Yatağan-Denizli Batı kısmı güzergahının bir kısımda değişiklik olması nedeniyle yeni hat güzergahına isabet eden taşınmazlara yönelik TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 13/07/2021 tarih ve 22-15 nolu kamu yararı kararı alındığı, bu kararın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 11/08/2021 tarih ve 72303 sayılı olur yazısı ile onaylandığı, bu kapsamda belirtilen güzergahlara rastlayan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalılar adına bankaya yatırılması ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedelleri Yatağan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR. 19/11/2024

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