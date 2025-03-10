YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/37 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin; 1-2025/37 esas sayılı dosyasından, davalılar Ali Karip , Aykut Turgut , Ebru Turgut'un üzerlerine kayıtlı Muğla ili Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi 298 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 48,43 m2 kısmında daimi irtifak hakkı ,Muğla ili Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi 284 ada 51 parsel sayılı taşınmazın 350,05 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı,

Muğla ili Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi 284 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 376,75 m2 kısmında daimi irtifak hakkı,

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin faaliyetleri kapsamında yapılan Nebiler Enerji Nakil Hattı güzergahına rastlayan yukarıda belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince, TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 09/03/2022 tarih, 10-542 numaralı kararlar ile başlanılmıştır, bu kapsamda belirtilen güzergahlara rastlayan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalılar adına bankaya yatırılması ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedelleri Yatağan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR. 05/03/2025

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