YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/2-3-4 (Seri 3 adet dosya)

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından mahkememizin;

1- 2025/2 esas sayılı dosyasından, davalılar Fatma Uysal, Savaş Uysal ve Gülderen Erdal aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Kadıköy Mahallesi Yayla Mevki 154 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 603,32 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı,

2- 2025/3 esas sayılı dosyasından, davalılar Sultan Koca, Birgül Kocasarı, Remzi Koca, Gülşen Şener ve Reyhan Koca aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Kadıköy Mahallesi Çengeller Mevki 131 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 338,02 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı,

3- 2025/4 esas sayılı dosyasından, davalılar Ayhan Sarı, Aytekin Sarı, Kemal Sarı, Leyla Özsoy, Nurgül Uzun ve Ünfer Sarı aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Kadıköy Mahallesi Yayla Mevki 149 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 509,57 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı,

TEİAŞ Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan 380 kV Yatağan-Denizli Batı-Denizli 4 E.İ.H. Yatağan-Denizli Batı kısmı güzergahının bir kısımda değişiklik olması nedeniyle bu güzergaha isabet eden taşınmazlara yönelik TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 13/07/2021 tarih ve 22-15 nolu kamu yararı kararı alındığı, bu kararın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 11/08/2021 tarih ve 72303 sayılı olur yazısı ile onaylandığı, bu kapsamda belirtilen güzergahlara rastlayan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalılar adına bankaya yatırılması ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedelleri Yatağan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR. 17/01/2025

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