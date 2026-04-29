YALVAÇ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

YALVAÇ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı: 2024/476 Esas

İLAN

Davacı MUSTAFA TÜRKÖZ tarafından davalılar , ADALET KUMCU, AYŞE AKILLI ve diğerlerine aleyhine açılan Katılma Alacağı davasının mahkememizde yapılan açık yargılamasında, davalı SÜLEYMAN YILMAZ'a ön inceleme tensip zabtı ekli ve duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun adı geçen davalılara tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31.03.2026

