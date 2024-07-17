İLAN

YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/1601

KARAR NO : 2023/2545

Davacı ALİ ARAS aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Carloltta Wilrelmine Caner, Emir Fethi Caner , Erdem Kaya Caner, Ergun Caner, Halit Erol Caner, İnez Manica Caner, Lale Caner tüm aramalara rağmen bulunamadığından daha önce ilanen tebliğ yapıldığı. Dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup;

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davanın KABULÜ ile,

Yalova ili Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy mahallesi 156 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte GENEL AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2- HMK 322/2 maddesi uyarınca satış işlerini yapmak üzere mahkememiz Satış Memurunun görevlendirilmesine,

3- Satışın HMK 322/2 maddesi yollaması ile İİY 112-135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

4- Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22)

5- Satıştan elde edilecek bedelin tüm satış masrafları düştükten sonra tapu kaydındaki hisselere göre paydaşlara dağıtılmasına,

6- Satış bedeli üzerinden %11,38 oranında nispi harcın taraflardan tapu kaydındaki hisseler ioranında tahsili ile Hazine'ye irad kaydına, peşin olarak alınan 54,40 TL harcın mahsubuna,

7- Davacı tarafından sarf olunan toplam 7.332,90 TL yargılama giderinin tapu kaydındaki hisseleri oranında davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

8- Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince karar tarihine göre takdir olunan 17.400,00 TL ücreti vekaletin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

9- Davalı Dilek Özsoy kendini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince karar tarihine göre takdir olunan 17.400,00 TL ücreti vekaletin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile davalı Dilek Özsoy'a verilmesine, davalının hissesine isabet eden kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememiz veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna müracaat hakkı hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İlan tarihinden 7 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı davalı CARLOLTTA WİLRELMİNE CANER, EMİR FETHİ CANER , ERDEM KAYA CANER, ERGUN CANER, HALİT EROL CANER, İNEZ MANİCA CANER, LALE CANER'a ilanen tebliğ olunur.

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