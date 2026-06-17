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YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 00:00

İLAN
T.C. YALOVA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/787 Esas Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ŞÜKRAN KOCA'ya ait mirasçılık belgesi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; 29/08/1945 doğumlu, baba adı HUBERT, anne adı ANNA MARİA olan ŞÜKRAN KOCA 26/10/2012 tarihinde vefat etmiştir. Murisin yasal mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi ve mirasçılık durumlarını ispat etmeleri, aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın ve payı devlete geçecektir. Dava dosyası halen derdest olup duruşması 10/11/2026 günü saat 10:55’e bırakılmıştır. Türk Medeni Kanununun 594 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02490140