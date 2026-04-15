YALOVA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME KARARININ İLANEN TEBLİĞİ

İlan tarihinden itibaren Kadastro Müdürlüğünde Askıda bulunan Düzeltme raporunda belirtilen gerekçelerle Yalova İli merkez İlçesi Bağlarbaşı mahallesinde bulunan 118 ada 35 ve 36 no.lu parsellerde yapılan hesaplama hatasının tespitinin, rapor ve krokide gösterildiği şekilde düzeltilerek, 118 ada 35 parselin yüzölçümünün 384.77 m², 36 parselin yüzölçümünün 326.07 m2 olarak düzeltilmesi yönündeki karar, taşınmaz maliki Süleyman oğlu Mehmet Ferhan Dayıoğlu’nun adres bilgilerine ulaşılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yalova Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği hususu ilanen duyurulur.

