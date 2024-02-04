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YALOVA İLİ TERMAL İLÇESİ TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

YALOVA İLİ TERMAL İLÇESİ TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 00:00

YALOVA İLİ TERMAL İLÇESİ TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

  1. Yalova İli Termal İlçesi Üvezpınar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 35/a. maddesi kapalı teklif ihale usulü ile satılacaktır.

    S.No

    Niteliği

    Ada

    Parsel

    Yüzölçümü

    Tahmini bedeli

    Geçici Teminat

    İhale Tarihi

    İhale saati

    01

    Arsa

    103

    13

    1.134,54 m2

     22.690.800,00 TL

    680.724,00 TL 

    01.03.2024

    10.00

    02

    Arsa

    103

    14

    926,38 m2

     18.527.600,00  TL

    555.828,00 TL

    01.03.2024

    11.00

  2. Taşınmazların satış ihalesi 1.madde belirtilen tarih ve saatte Gökçedere Mahallesi Yaşar Okuyan Caddesi Sosyal Hizmet Binası No:50 Termal/Yalova adresinde meclis/encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
  3. İhale dokümanı; Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:33 Merkez/Yalova adresinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve satın alınabilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.
  4. İhale Doküman satış bedeli her bir dosya için 000,00 TL dir.
  5. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

    5.1.İhale şartnamesi

    5.2.Adres beyanı için standart form.

    5.3.Teklif Mektubu standart form.

  6. İsteklilerden istenecek belgeler;

    6.1.Gerçek kişilerde aranacak şartlar

    6.1.1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

    6.1.2.Yerleşim Yeri Belgesi

    6.1.3.İmza beyannamesi (Noter tasdikli)

    6.1.4 Şartname satın alındığına dair makbuz

    6.1.5.Belediyemize vade tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge

    6.1.6.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge

    6.1.7.Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi

    6.1.8.Tebligat için adres beyanı

    6.1.9.Teklif Mektubu

    6.1.10.Şartname

    6.2.Tüzel kişilerde aranacak şartlar

    6.2.1.Oda kayıt belgesi,

    6.2.2.İmza sirküleri/İmza beyannamesi

    6.2.3.Ticaret sicil gazetesi

    6.2.4.Tebligat için adres beyanı

    6.2.5.Belediyemize vade tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge

    6.2.6.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge

    6.2.7.Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi

    6.2.8. Şartname

    6.2.9. Teklif Mektubu

  7. 2886 Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ve vadesi geçmiş borcu bulunanlar ihalelere katılamazlar;
  8. İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale dosyalarını En geç 01/03/2024 günü saat:10:00’a kadar Gökçedere Mahallesi Yaşar Okuyan Caddesi Sosyal Hizmet Binası No:50 Termal/Yalova adresinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.
  9. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedel tespit etmekte serbesttir. İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
  10. Teklif verilmeyen veya satılmayan taşınmazlar aynı şartlarda ilana gerek duyulmaksızın 03.2024 tarihinde aynı saatte ihale edilecektir.
  11. Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
  12. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
  13. İhalede en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az 000,00TL(Beş Bin Türk Lirası) olarak uygulanacaktır.

 

İlan Olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01976558

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#ILN01976558#İlangovtr