YALOVA İLİ TERMAL İLÇESİ TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Güncelleme Tarihi:
S.No
Niteliği
Ada
Parsel
Yüzölçümü
Tahmini bedeli
Geçici Teminat
İhale Tarihi
İhale saati
01
Arsa
103
13
1.134,54 m2
22.690.800,00 TL
680.724,00 TL
01.03.2024
10.00
02
Arsa
103
14
926,38 m2
18.527.600,00 TL
555.828,00 TL
01.03.2024
11.00
5.1.İhale şartnamesi
5.2.Adres beyanı için standart form.
5.3.Teklif Mektubu standart form.
6.1.Gerçek kişilerde aranacak şartlar
6.1.1.Nüfus cüzdanı fotokopisi
6.1.2.Yerleşim Yeri Belgesi
6.1.3.İmza beyannamesi (Noter tasdikli)
6.1.4 Şartname satın alındığına dair makbuz
6.1.5.Belediyemize vade tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge
6.1.6.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
6.1.7.Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi
6.1.8.Tebligat için adres beyanı
6.1.9.Teklif Mektubu
6.1.10.Şartname
6.2.Tüzel kişilerde aranacak şartlar
6.2.1.Oda kayıt belgesi,
6.2.2.İmza sirküleri/İmza beyannamesi
6.2.3.Ticaret sicil gazetesi
6.2.4.Tebligat için adres beyanı
6.2.5.Belediyemize vade tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge
6.2.6.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
6.2.7.Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi
6.2.8. Şartname
6.2.9. Teklif Mektubu
İlan Olunur.
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