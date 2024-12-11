YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL ( Arsa-İş Yeri) SATILACAKTIR

Madde 1- Yalova İli Merkez sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (Arsa-İş Yeri), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:

S.N Mahallesi

/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü

( m2 ) Belediye Hissesi İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Rüstempaşa 1411 15 59,12 m2 Tam Ticaret Alanı Bitişik Nizam Y:1 Kat 15.000.000,00 TL 450.000,00 TL

25/12/2024 13:00 2 Rüstempaşa 1411 34 88,83 m2 (Arsa ve üzerindeki 70,00 m2 tek katlı yapı ile birlikte) Tam Ticaret Alanı Bitişik Nizam Y:1 Kat 25.000.000,00 TL 750.000,00 TL

25/12/2024 13:10 3 Hacımehmet 315 7 922,88 m² Tam Konut Alanı E=0.60 Y:2 Kat 6.460.160,00 TL 193.804,80 TL 25/12/2024 13:20 4 Hacımehmet 293 4 1084,67 m² Tam Konut Alanı E=0.90 Y:3 Kat 10.846.700,00 TL 325.401,00 TL 25/12/2024 13:30 5 Safran

Paşakent

B Blok 1.kat 23 nolu B.B 132 1 2950,46 m2 1/70 Ticaret Alanı Blok Nizam Emsal:1.00 Y: 3 Kat İşyeri 300.000,00 TL 9.000,00 TL 25/12/2024 13:40 6 Safran

Paşakent

B Blok 1.kat 28 nolu B.B 132 1 2950,46 m2 1/70 Ticaret Alanı Blok Nizam Emsal:1.00 Y:3 Kat İşyeri 300.000,00 TL 9.000,00 TL 25/12/2024 13:50 7 Safran

Paşakent

B Blok 2.kat 50 nolu B.B 132 1 2950,46 m2 1/70 Ticaret Alanı Blok Nizam Emsal:1.00 Y:3 Kat İşyeri 300.000,00 TL 9.000,00 TL 25/12/2024 14:00 8 Safran

Paşakent

B Blok 2.kat 53 nolu B.B 132 1 2950,46 m2 1/70 Ticaret Alanı Blok Nizam Emsal:1.00 Y:3 Kat İşyeri 300.000,00 TL 9.000,00 TL 25/12/2024 14:10 9 Safran

Paşakent

A Blok 1.kat 26 nolu B.B 137 1 3418,04 m2 1/75 Ticaret Alanı Blok Nizam Emsal:1.00 Y:3 Kat İşyeri 300.000,00 TL 9.000,00 TL 25/12/2024 14:20 10 Safran

Paşakent

A Blok 1.kat 29 nolu B.B 137 1 3418,04 m2 1/75 Ticaret Alanı Blok Nizam Emsal:1.00 Y:3 Kat İşyeri 300.000,00 TL 9.000,00 TL 25/12/2024 14:30 11

Hacımehmet 244 3 662,73 m2 Tam Konut Alanı E=0.60

Y:2 Kat

4.639.110,00 TL 139.173,30 TL 25/12/2024 14:40 12 Süleymanbey 1375 8

(A Blok 156 nolu dükkan) 77,28 m2 Tam

Konut+ Ticaret Alanı Bitişik Nizam 6 Kat 3.750.000,00 TL 112.500,00 TL 25/12/2024 14:50 13 Hacımehmet 257 4 1190,45 m2 Tam Konut Alanı Ayrık Nizam E=0.60

2 Kat 7.999.824,00 TL 239.994,72 TL 25/12/2024 15:00 14 Hacımehmet 254 3 448,49 m². Tam Konut Alanı Ayrık Nizam E=0.60

2 Kat 3.099.962,00 TL 92.998,86 TL 25/12/2024 15:10 15 Hacımehmet 256 7 708,23 m² Tam Konut Alanı Ayrık Nizam E=0.60

2 Kat 4.849.959,00 TL 145.498,77 TL 25/12/2024 15:20 16 Safran 350 5 291,92 m2 Tam Konut Alanı Ayrık Nizam E=0.90

3 Kat 2.627.280,00 TL 78.818,40 TL 25/12/2024 15:30



İhale Yeri: Yalova Belediyesi Encümen Salonu (Süleymanbey mahallesi, Cumhuriyet Cad. Karizma İş Merkezi No:3 Kat 4 YALOVA)





Madde 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a. Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak),

b. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi),

c. Noterden tasdikli imza sirküsü,

d. Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (varsa telefon numarası),

b. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2024 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.



D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Gelirler Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 2. Kat YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 3.000,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 2. Kat YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Keyfiyet ilan olunur.

Ömür BAYAR

Belediye Başkan Yardımcısı



#ilangovtr Basın no ILN02131949