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YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 00:00

İLAN
YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL  ( Arsa-İş Yeri) SATILACAKTIR

Madde 1- Yalova İli Merkez sınırları içerisinde bulunan aşağıda  nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (Arsa-İş Yeri), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale  edilerek satılacaktır.
Madde 2- Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:

S.NMahallesi
/Köyü		AdaParselYüzölçümü
( m2 )

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1Rüstempaşa14111559,12 m2TamTicaret Alanı                                                  Bitişik Nizam                                                    Y:1 Kat15.000.000,00 TL450.000,00 TL
 		25/12/202413:00
2Rüstempaşa14113488,83 m2  (Arsa ve üzerindeki 70,00 m2 tek katlı yapı ile birlikte)TamTicaret Alanı                                                    Bitişik Nizam                                            Y:1 Kat25.000.000,00 TL750.000,00 TL
 		25/12/202413:10
3Hacımehmet3157922,88 m²TamKonut Alanı                                         E=0.60 Y:2 Kat6.460.160,00 TL193.804,80 TL25/12/202413:20
4Hacımehmet29341084,67 m²TamKonut Alanı                                           E=0.90 Y:3 Kat10.846.700,00 TL325.401,00 TL25/12/202413:30
5Safran
Paşakent
B Blok 1.kat 23 nolu B.B		13212950,46 m21/70Ticaret Alanı                         Blok Nizam Emsal:1.00      Y: 3 Kat                          İşyeri300.000,00 TL9.000,00 TL25/12/202413:40
6Safran
Paşakent
B Blok 1.kat 28 nolu B.B		13212950,46 m21/70Ticaret Alanı                 Blok Nizam  Emsal:1.00 Y:3 Kat                        İşyeri300.000,00 TL9.000,00 TL25/12/202413:50
7Safran
Paşakent
B Blok 2.kat 50 nolu B.B		13212950,46 m21/70Ticaret Alanı                 Blok Nizam  Emsal:1.00 Y:3 Kat                        İşyeri300.000,00 TL9.000,00 TL25/12/202414:00
8Safran
Paşakent
B Blok 2.kat 53 nolu B.B		13212950,46 m21/70Ticaret Alanı                 Blok Nizam  Emsal:1.00 Y:3 Kat                        İşyeri300.000,00 TL9.000,00 TL25/12/202414:10
9        Safran
Paşakent
A Blok 1.kat 26 nolu B.B		13713418,04 m21/75Ticaret Alanı                 Blok Nizam  Emsal:1.00 Y:3 Kat                        İşyeri300.000,00 TL9.000,00 TL25/12/202414:20
10Safran
Paşakent
A Blok 1.kat 29 nolu B.B		13713418,04 m21/75Ticaret Alanı                 Blok Nizam  Emsal:1.00 Y:3 Kat                        İşyeri300.000,00 TL9.000,00 TL25/12/202414:30
11
Hacımehmet		2443662,73 m2TamKonut Alanı E=0.60
 Y:2 Kat
 		4.639.110,00 TL139.173,30 TL25/12/202414:40
12Süleymanbey1375 8
(A Blok 156 nolu dükkan)		77,28 m2Tam
Konut+ Ticaret Alanı Bitişik Nizam 6 Kat		3.750.000,00 TL112.500,00 TL25/12/202414:50
13Hacımehmet257 41190,45 m2TamKonut  Alanı Ayrık Nizam E=0.60
2 Kat		7.999.824,00 TL239.994,72 TL25/12/202415:00
14Hacımehmet2543448,49 m².TamKonut  Alanı Ayrık Nizam E=0.60
2 Kat		3.099.962,00 TL92.998,86 TL25/12/202415:10
15Hacımehmet2567708,23 m²TamKonut  Alanı Ayrık Nizam E=0.60
2 Kat		4.849.959,00 TL145.498,77 TL25/12/202415:20
16Safran3505291,92 m2TamKonut  Alanı Ayrık Nizam E=0.90
3 Kat		2.627.280,00 TL78.818,40 TL25/12/202415:30

 
İhale Yeri: Yalova Belediyesi Encümen Salonu (Süleymanbey mahallesi, Cumhuriyet Cad. Karizma İş Merkezi No:3 Kat 4 YALOVA)


Madde 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
A    - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a. Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak),
b. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi),
c. Noterden tasdikli imza sirküsü,
d. Türkiye’de tebligat için  adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (varsa telefon numarası),
b. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2024 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır. 

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a)  Geçici teminata ait alındı belgesi,
b)  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a)   Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.
b)  İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Gelirler Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 2. Kat YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 3.000,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 2. Kat YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 
Madde 6- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur.

Ömür BAYAR
Belediye Başkan Yardımcısı
 

#ilangovtr Basın no ILN02131949