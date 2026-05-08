YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Yalova Oman İşletme Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Arda Mirek ve Ark. aleyhine açılan Orman ( Hazine veya idarece Açılan Tapu İptal Tescil istemli ) davasının yapılan açık duruşması sonunda "A-) 1-Asıl Davanın KABULÜ ile, Yalova ili, Termal ilçesi, Üvezpınar Mah. 129 ada 2 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapusunun iptali ile orman vasfı ile Hazine adına kayıt ve tesciline,2-Taşınmazın tapu kaydı üzerinde 3. Kişi ve kurumlar lehine konulmuş olan şerhlerin terkinine, B-)1-Karşı davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE, Dair, davacı vekili ile bir kısım davalı-karşı davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." karar verilmiş olup verilen kararın davalılardan ARDA MİREK'e tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden H.M.K. 318maddesi gereğince davalı ARDA MİREK'e davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

