YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

- İLAN-

1- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Yalova Güney Çevre Yolu Yapımı işi kapsamında söz konusu taşınmazlar hakkında kamulaştırma kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz maliki davalıların davet edildiği, ancak maliklerle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı idare adına tescili için hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2- Dava konusu taşınmazlar;

İL :YALOVA, İLÇE :MERKEZ

Sıra Dosya No Mevki Ada Parsel Kam Alan Vasfı Taşınmaz Malikleri

1 2025/34 Kadıköy 116 16 Muhdesat Tarla Berrin Turan

Muhammed Fatih

Nurşen Akdeniz

3- Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

4- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir.

5- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.

6- Yukarıda dosya numaraları yazılı dosyaların duruşmaları 17/04/2025 günü saat 09:25'dan itibaren Yalova 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu'nda yapılacaktır.

7- Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

8- Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02196083